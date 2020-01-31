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13:57 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой в Санкт-Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может провести бой в августе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: AP 2020

Ранее ТАСС сообщал о том, что бой в августе в Санкт-Петербурге проведет еще один российский боксер, чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артур Бетербиев.

«Я попросил переговорить с промоутерами Бивола о том, чтобы провести бой в августе в Санкт-Петербурге», — сказал Кремлев.

В последнем бою, который прошел в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей. В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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