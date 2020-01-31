Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой в Санкт-Петербурге

Источник: AP 2020

Ранее ТАСС сообщал о том, что бой в августе в Санкт-Петербурге проведет еще один российский боксер, чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артур Бетербиев.

«Я попросил переговорить с промоутерами Бивола о том, чтобы провести бой в августе в Санкт-Петербурге», — сказал Кремлев.