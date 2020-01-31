Чемпион мира по боксу Бивол может провести бой в Санкт-Петербурге
КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может провести бой в августе в
КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может провести бой в августе в
Ранее ТАСС сообщал о том, что бой в августе в
«Я попросил переговорить с промоутерами Бивола о том, чтобы провести бой в августе в Санкт-Петербурге», — сказал Кремлев.
В последнем бою, который прошел в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей. В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.