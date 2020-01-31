Федерация бокса России по-прежнему считает, что не нужно ехать на ОИ без флага и гимна

Источник: РИА "Новости"

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, к участию в этих соревнованиях они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. В середине декабря Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Наша позиция и позиция спортсменов — не ехать на Олимпиаду без флага и гимна. Но если страна скажет ехать, мы так и поступим. Поедем и будем гордиться тем, что выступаем за нашу державу», — сказал Кремлев.

Основанием для решения исполком WADA стали выводы следователей агентства, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году.