Следующий бой Головкина может пройти в Казахстане

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По сведениям источника, Головкин выйдет на ринг 11 апреля. Его соперником будет обязательный претендент на пояс по версии IBF Камиль Шеремета.

Кроме Казахстана рассматривается также вариант организации встречи в Чикаго (штат Иллинойс, США). За годы профессиональной карьеры Головкин не раз подчёркивал, что хотел бы провести бой на родине.