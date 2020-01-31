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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Следующий бой Головкина может пройти в Казахстане

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин может провести следующий поединок в Казахстане, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

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По сведениям источника, Головкин выйдет на ринг 11 апреля. Его соперником будет обязательный претендент на пояс по версии IBF Камиль Шеремета.

Кроме Казахстана рассматривается также вариант организации встречи в Чикаго (штат Иллинойс, США). За годы профессиональной карьеры Головкин не раз подчёркивал, что хотел бы провести бой на родине.

Напомним, Геннадий провёл предыдущий поединок в октябре 2019 года. Тогда он решением судей победил Сергея Деревянченко и завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Шеремета в последний раз выступал в андеркарде у Головкина. В октябре минувшего года поляк нокаутировал Оскара Кортеса.

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