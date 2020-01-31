Боксер Кудряшов 8 мая в Ростове-на-Дону проведет бой с Файфером

В активе экс-обладателя пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Кудряшова 24 победы (23 — нокаутом) при трех поражениях, на счету Файфера 25 побед и одно поражение.

«Мой следующий бой пройдет 8 мая в Ростове-на-Дону против Руслана Файфера. Этот поединок будет за элиминатор по линии WBC, и победитель вроде как должен будет драться на конвенции WBC в Санкт-Петербурге», — сказал Кудряшов.