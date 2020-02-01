Макабу победил Цеслака и завоевал титул WBC в первом тяжелом весе

Прошедший в Киншасе бой завершился победой Макабу единогласным решением судей. Счет судейских записок — 114:112, 115:111, 116:111.
На профессиональном ринге 32-летний Макабу выиграл 27 поединков (24 — нокаутом), уступил в двух боях. Ранее Макабу побеждал россиян Алексея Папина и Дмитрия Кудряшова. Он также должен был провести поединок с Денисом Лебедевым, но по ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался.
30-летний Цеслак, ранее одержавший 19 побед (13 — нокаутом), в бою с Макабу потерпел первое поражение в профессиональной карьере.