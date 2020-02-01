Укусивший соперника во время боя украинский боксер получил наказание

По итогам расследования Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, Редкач получил штраф размером в 10 тысяч долларов за «опасное, хулиганское и неспортивное» поведение и был лишен профессиональной лицензии сроком на один год. Спортсмен имеет право оспорить решение.

Инцидент произошел 26 января. Редкач укусил американца в плечо с криками «Майк Тайсон!». После поединка Гарсия заявил, что такое с ним произошло впервые. Он опасался, что ему понадобится медицинская помощь.