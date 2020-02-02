«Я могу показаться безумным». Тедди Атлас спрогнозировал ранний нокаут в реванше Уайлдер — Фьюри и назвал победителя

«Я могу показаться безумным в своих прогнозах и сказать, например, что все закончится за два-три раунда. Все может случиться. Уайлдер может победить и поздним нокаутом, но все же я считаю, что это состоится раньше. У него проблемы с техникой, он прямо первобытный по этой части, но при этом обладает плюхой, которая все уравнивает. Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис, Майк Тайсон — все они могли потрясать с левой и правой. Но когда речь заходит об одном ударе, я выберу Уайлдера», — цитирует Атласа BoxingScene.