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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Я могу показаться безумным». Тедди Атлас спрогнозировал ранний нокаут в реванше Уайлдер — Фьюри и назвал победителя

Американский тренер и аналитик бокса Тедди Атлас считает, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42−0−1, 41 КО) одержит раннюю досрочную победу над британцем Тайсоном Фьюри (29−0−1, 20 КО) в реванше.

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По мнению специалиста, поединок не продлится дольше двух-трех раундов.

«Я могу показаться безумным в своих прогнозах и сказать, например, что все закончится за два-три раунда. Все может случиться. Уайлдер может победить и поздним нокаутом, но все же я считаю, что это состоится раньше. У него проблемы с техникой, он прямо первобытный по этой части, но при этом обладает плюхой, которая все уравнивает. Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис, Майк Тайсон — все они могли потрясать с левой и правой. Но когда речь заходит об одном ударе, я выберу Уайлдера», — цитирует Атласа BoxingScene.

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Напомним, Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первый бой между боксерами прошел 1 декабря 2018 года в Staples Center в Лос-Анджелесе и завершился ничьей. Причем Фьюри тогда дважды вставал после нокдаунов.

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