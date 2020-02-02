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12:33 (мск), источник: ТАСС

Источник: Против боксера Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили ТАСС, что «в отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело», не уточнив фамилию задержанного.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Кушиташвили во время задержания на Фрунзенской набережной ударил одного из сотрудников Росгвардии.

В Управлении Росгвардии по Москве ТАСС пояснили, что при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков один из них напал на сотрудника. «Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на Фрунзенской набережной сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.

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«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — сообщили в Росгвардии. «Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом — кокаином», — сказал собеседник агентства.

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