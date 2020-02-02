Источник: Против боксера Кушиташвили возбудили дело о нападении на сотрудника Росгвардии

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили ТАСС, что «в отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело», не уточнив фамилию задержанного.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, Кушиташвили во время задержания на Фрунзенской набережной ударил одного из сотрудников Росгвардии.
В Управлении Росгвардии по Москве ТАСС пояснили, что при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков один из них напал на сотрудника. «Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на Фрунзенской набережной сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.
«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — сообщили в Росгвардии. «Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом — кокаином», — сказал собеседник агентства.