WBA оценила победу Джукембаева нокаутом в первом бою после завоевания двух титулов

В обновленном рейтинге Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, располагается на 15-й строчке. Свой последний бой казахстанец провел 26 января в Монреале (Канада), когда во втором раунде нокаутировал мексиканца Рикардо Лару (22−8, 10 КО). Видео можно посмотреть здесь.

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Для Джукембаева эта победа стала 18-й в 18 боях в карьере, из которых 14 одержаны досрочно. Лара же потерпел десятое поражение при 22 победах (10 КО).

При этом казахстанец должен был впервые защищать титулы WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental, которые он завоевал в сентябре 2019-го также в Монреале. Но в итоге бой прошел без поясов на кону.

Добавим, что другой казахстанец Айдос Ербосынулы, владеющий титулами WBA International, WBC Asia Continental и WBO Global во втором среднем весе, сохранил вторую строчку в рейтинге WBA, уступая лишь Ленноксу Аллену из Гайаны.