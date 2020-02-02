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2 февраля, источник: Vesti.kz

«Канело» провалил переговоры с чемпионом мира в весе Головкина

Переговоры о поединке между чемпионом мира в четырех весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и обладателем «регулярного» пояса WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО) завершились безрезультатно. Об этом сообщает ESPN.

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Стороны вели переговоры о проведении боя 2 мая в Японии, однако они оказались «провальными». Причина не сообщается. В то же время отмечается, что команды боксеров могут вернуться к переговорам позднее для обсуждения поединка осенью этого года.

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Сам Альварес планирует провести следующий бой весной, скорее всего, 2 мая в Лас-Вегасе (США). В качестве возможных соперников называются британцы Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) и Каллум Смит (27−0, 19 КО), которым принадлежат титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA (Super) во втором среднем весе соответственно.

Напомним, в среднем весе «Канело» принадлежат титулы WBC (Franchise) и WBA (Super), а во втором среднем он владеет поясом WBA (Regular).

При этом свой последний бой в ноябре прошлого года Альварес провел в полутяжелой категории, отобрав титул WBO у россиянина Сергея Ковалева. Но месяц спустя мексиканец отказался от пояса.

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