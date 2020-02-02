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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о подготовке напавшего на росгвардейца боксера к Олимпиаде

Стало известно о подготовке российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, к Олимпийским Играм в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Кушиташвили 3 февраля должен был лететь на сборы в Кисловодск — для подготовки к Играм в Токио. Спортсмен утверждает, что не бил росгвардейца. Против боксера возбудили уголовное дело, ему предъявлены обвинения по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Об инциденте стало известно 2 февраля. Отмечалось, что Кушиташвили и его друга, который также занимается боксом, остановили для проверки документов, после чего спортсмены набросились на росгвардейца. Позже выяснилось, что сотрудники Росгвардии следили за боксерами, которые приехали за закладкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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