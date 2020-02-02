Стало известно о подготовке напавшего на росгвардейца боксера к Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Кушиташвили 3 февраля должен был лететь на сборы в Кисловодск — для подготовки к Играм в Токио. Спортсмен утверждает, что не бил росгвардейца. Против боксера возбудили уголовное дело, ему предъявлены обвинения по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Об инциденте стало известно 2 февраля. Отмечалось, что Кушиташвили и его друга, который также занимается боксом, остановили для проверки документов, после чего спортсмены набросились на росгвардейца. Позже выяснилось, что сотрудники Росгвардии следили за боксерами, которые приехали за закладкой.

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Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.