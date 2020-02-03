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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденного чемпиона мира задумали свести с Головкиным

Глава промоутерской компании Mathroom Boxing Эдди Хирн заинтересован в организации поединка между чемпионом мира по версии WBO в среднем вес американцем Деметриусом Андраде (29−0, 18 KO) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в этой же категории.

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Источник: Reuters

31 января в Майами Андраде успешно защитил свой титул, нокаутировав в девятом раунде Люка Килэра (17−3−1, 5 KO) из Ирландии. Причем претендент побывал на канвасе после первого же пропущенного удара, но все поднялся и продолжил бой. Во втором раунде Андраде вновь отправил оппонента в нокдаун.

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После победы американец заявил о желании провести бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 KO). Однако Хирн считает, что для Андраде есть много других вариантов в среднем дивизионе.

«Деметриус хочет драться с Билли Джо. Я же считаю, что прекрасным соперником для него стал бы Хайме Мунгия. Бой с Джермаллом Чарло тоже великолепный вариант, а также поединки с “Канело” и Головкиным. Я хочу видеть его в одном из подобных боев. У него неудобный стиль, и никто не хочет с ним боксировать. Все в боксе знают, насколько он хорош. Поэтому я должен продолжать пытаться сделать эти бои. Прямо сейчас возможны различные сценарии. Билли Джо ждет, получится ли у него заполучить поединок с “Канело”. Также есть возможность устроить объединительный бой между Сондерсом и Каллумом Смитом. В среднем весе для Деметриуса есть другие бои: против Джермалла Чарло, Хайме Мунгии, “Канело” и GGG. Любое из этих имен прекрасно подойдет для следующего поединка Андраде, но его соперником должен стать кто-то из них», — поделился Хирн SecondsOut.

Добавим, что в конце января Андраде подписал новый контракт с Mathroom Boxing. Вместе с ним на стриминговом сервисе DAZN выступают и Головкин, и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), у которого есть пояса WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе. При этом Головкин с августа 2019 года также сотрудничает с Хирном.

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