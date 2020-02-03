Непобежденного чемпиона мира задумали свести с Головкиным

«Деметриус хочет драться с Билли Джо. Я же считаю, что прекрасным соперником для него стал бы Хайме Мунгия. Бой с Джермаллом Чарло тоже великолепный вариант, а также поединки с “Канело” и Головкиным. Я хочу видеть его в одном из подобных боев. У него неудобный стиль, и никто не хочет с ним боксировать. Все в боксе знают, насколько он хорош. Поэтому я должен продолжать пытаться сделать эти бои. Прямо сейчас возможны различные сценарии. Билли Джо ждет, получится ли у него заполучить поединок с “Канело”. Также есть возможность устроить объединительный бой между Сондерсом и Каллумом Смитом. В среднем весе для Деметриуса есть другие бои: против Джермалла Чарло, Хайме Мунгии, “Канело” и GGG. Любое из этих имен прекрасно подойдет для следующего поединка Андраде, но его соперником должен стать кто-то из них», — поделился Хирн SecondsOut.