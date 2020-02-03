Боксер Кубрат Пулев считает, что ему хватит сил победить Джошуа

Источник: AP 2020

Поединок между нынешним обладателем пояса Джошуа и обязательным претендентом Пулевым запланирован на май. Вероятнее всего, местом проведения боя станет Лондон, на чем настаивает команда Джошуа, промоутеры Пулева предлагают провести поединок в Стамбуле. IBF продлила крайний срок для завершения переговоров между сторонами до 14 февраля.

«Самое важное для меня — завоевать звание чемпиона, а не место, где это произойдет. У меня много сил и энергии, чтобы победить Джошуа», — сказал Пулев.

Боксер отметил, что пяти месяцев, которые остались до поединка, вполне достаточно, чтобы набрать необходимую спортивную форму. «Пяти месяцев для меня достаточно, умею быстро набирать необходимую силу. Главное, надо не допустить ошибок и травм в подготовительный период», — добавил спортсмен, который тренируется на высокогорной спортивной базе «Белмекен».

Болгарский боксер уже имел шанс провести бой с Джошуа, но получил травму плеча и отказался от поединка. Промоутеры предлагали Пулеву за тот бой 3 млн фунтов.