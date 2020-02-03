Без чемпионов Азии. В каком составе казахстанские боксеры выступят в отборе на Олимпиаду-2020

21-летний чемпион континента «уступит» место в основном составе ровеснику и победителю ЧМ-2019 Бекзаду Нурдаулетову, а 26-летний Кулахмет пропустит вперед Абильхана Аманкула. Определяющим стал мировой старт и по некоторым другим позициям.
Ориентировочный состав сборной Казахстана
До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза» ЧМ-2019)
До 57: Серик Темиржанов
До 63: Закир Сафиуллин
До 69: Абылайхан Жусупов («бронза» ЧМ-2019)
До 75: Абильхан Аманкул
До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото» ЧМ-2019)
До 91: Василий Левит («бронза» ЧМ-2019)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро» ЧМ-2019).
Что касается трех боксеров, которые не отличились на мировом турнире в России, то их кандидатуры были отобраны через ноябрьский старт в Актау — международный турнир памяти Шокыра Болтекулы. Темиржанов с Аманкулом выиграли состязание, победив в очных встречах прямых конкурентов. Сафиуллин также выиграл у конкурента по сборной, стал первым номером команды.
Ориентировочный состав для участия в мировом отборе в Париже
До 52: Махмуд Сабырхан
До 57: Айдос Арапов
До 63: Санатали Тольтаев
До 69: Талгат Шайкен
До 75: Турсынбай Кулахмет
До 81: Бек Нурмаганбет
До 91: Айбек Оралбай или Сагындык Тогамбай
Свыше 91: Дамир Тойбай или Айболды Дауренулы.
Если в первых шести весовых категориях ситуация ясна, то среди тяжеловесов сложно выбрать кандидатов. Есть группа молодых боксеров, которые очень близки к позициям лидеров, но окончательный выбор за тренерским штабом. Некоторые ответы мы получим после мемориала Иштвана Бочкая в феврале, куда поехали некоторые «дублеры».
Участники турнира в Венгрии
До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан
До 57: Айдос Арапов
До 63: Санатали Тольтаев
До 69: Талгат Шайкен
До 75: Талгат Жакпеков
До 81: Нурбек Оралбай
До 91: Айбек Оралбай
Свыше 91: Дамир Тойбай.
Напомним, региональный отборочный турнир зоны Азия/Океания пройдет с 3 по 11 марта в Иордании. Для тех, кто не сможет пробиться на Игры-2020 через старт в Аммане, будет еще один шанс на квалификацию — она пройдет в мае в Париже.