Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
04
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Хоккей. НХЛ
4.02
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
14:07 (мск), источник: Vesti.kz

Без чемпионов Азии. В каком составе казахстанские боксеры выступят в отборе на Олимпиаду-2020

В начале марта сборная Казахстана по боксу начнет борьбу за олимпийские лицензии на Игры-2020 — старт в Иордании могут пропустить чемпионы Азии Бек Нурмаганбет и Турсынбай Кулахмет. Подробнее о формировании первого состава для квалификации — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

21-летний чемпион континента «уступит» место в основном составе ровеснику и победителю ЧМ-2019 Бекзаду Нурдаулетову, а 26-летний Кулахмет пропустит вперед Абильхана Аманкула. Определяющим стал мировой старт и по некоторым другим позициям.

Ориентировочный состав сборной Казахстана

До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза» ЧМ-2019)
До 57: Серик Темиржанов
До 63: Закир Сафиуллин
До 69: Абылайхан Жусупов («бронза» ЧМ-2019)
До 75: Абильхан Аманкул
До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото» ЧМ-2019)
До 91: Василий Левит («бронза» ЧМ-2019)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро» ЧМ-2019).

Читайте также
Казахстанские боксеры узнали новые дату и место проведения отбора на Олимпиаду-2020

Что касается трех боксеров, которые не отличились на мировом турнире в России, то их кандидатуры были отобраны через ноябрьский старт в Актау — международный турнир памяти Шокыра Болтекулы. Темиржанов с Аманкулом выиграли состязание, победив в очных встречах прямых конкурентов. Сафиуллин также выиграл у конкурента по сборной, стал первым номером команды.

Ориентировочный состав для участия в мировом отборе в Париже

До 52: Махмуд Сабырхан
До 57: Айдос Арапов
До 63: Санатали Тольтаев
До 69: Талгат Шайкен
До 75: Турсынбай Кулахмет
До 81: Бек Нурмаганбет
До 91: Айбек Оралбай или Сагындык Тогамбай
Свыше 91: Дамир Тойбай или Айболды Дауренулы.

Если в первых шести весовых категориях ситуация ясна, то среди тяжеловесов сложно выбрать кандидатов. Есть группа молодых боксеров, которые очень близки к позициям лидеров, но окончательный выбор за тренерским штабом. Некоторые ответы мы получим после мемориала Иштвана Бочкая в феврале, куда поехали некоторые «дублеры».

Участники турнира в Венгрии

До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан
До 57: Айдос Арапов
До 63: Санатали Тольтаев
До 69: Талгат Шайкен
До 75: Талгат Жакпеков
До 81: Нурбек Оралбай
До 91: Айбек Оралбай
Свыше 91: Дамир Тойбай.

Напомним, региональный отборочный турнир зоны Азия/Океания пройдет с 3 по 11 марта в Иордании. Для тех, кто не сможет пробиться на Игры-2020 через старт в Аммане, будет еще один шанс на квалификацию — она пройдет в мае в Париже.

Читайте также
Исламхан помог своему новому клубу стать самым результативным в чемпионате ОАЭ
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в топ-10 WTA
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь