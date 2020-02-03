Без чемпионов Азии. В каком составе казахстанские боксеры выступят в отборе на Олимпиаду-2020

21-летний чемпион континента «уступит» место в основном составе ровеснику и победителю ЧМ-2019 Бекзаду Нурдаулетову, а 26-летний Кулахмет пропустит вперед Абильхана Аманкула. Определяющим стал мировой старт и по некоторым другим позициям.

Ориентировочный состав сборной Казахстана

До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза» ЧМ-2019)

До 57: Серик Темиржанов

До 63: Закир Сафиуллин

До 69: Абылайхан Жусупов («бронза» ЧМ-2019)

До 75: Абильхан Аманкул

До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото» ЧМ-2019)

До 91: Василий Левит («бронза» ЧМ-2019)

Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро» ЧМ-2019).

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Что касается трех боксеров, которые не отличились на мировом турнире в России, то их кандидатуры были отобраны через ноябрьский старт в Актау — международный турнир памяти Шокыра Болтекулы. Темиржанов с Аманкулом выиграли состязание, победив в очных встречах прямых конкурентов. Сафиуллин также выиграл у конкурента по сборной, стал первым номером команды.

Ориентировочный состав для участия в мировом отборе в Париже

До 52: Махмуд Сабырхан

До 57: Айдос Арапов

До 63: Санатали Тольтаев

До 69: Талгат Шайкен

До 75: Турсынбай Кулахмет

До 81: Бек Нурмаганбет

До 91: Айбек Оралбай или Сагындык Тогамбай

Свыше 91: Дамир Тойбай или Айболды Дауренулы.

Если в первых шести весовых категориях ситуация ясна, то среди тяжеловесов сложно выбрать кандидатов. Есть группа молодых боксеров, которые очень близки к позициям лидеров, но окончательный выбор за тренерским штабом. Некоторые ответы мы получим после мемориала Иштвана Бочкая в феврале, куда поехали некоторые «дублеры».

Участники турнира в Венгрии

До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан

До 57: Айдос Арапов

До 63: Санатали Тольтаев

До 69: Талгат Шайкен

До 75: Талгат Жакпеков

До 81: Нурбек Оралбай

До 91: Айбек Оралбай

Свыше 91: Дамир Тойбай.