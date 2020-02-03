Боксеру Кушиташвили пока не предъявлено обвинение по делу о нападении на росгвардейца

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого по двум статьям: 318 УК РФ и 228 УК РФ. Сейчас я поеду к следователю для проведения следственных действий», — сказал он.

В свою очередь в военном суде уточнили, что материалы об избрании меры пресечения поступили в суд и будут рассмотрены сегодня после 14:00 мск.

Георгий Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,5 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) УК РФ. Обе статьи не тяжкие: по первой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, по второй — до трех лет колонии.