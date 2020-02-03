РУСАДА дважды в 2019 году тестировало боксера Кушиташвили и не имеет к нему претензий

«Российское антидопинговое агентство в 2019 году тестировало боксера Кушиташвили два раза. Никаких запрещенных веществ, в том числе и наркотических, в его допинг-пробах не обнаружено», — заметил сотрудник пресс-службы РУСАДА.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.