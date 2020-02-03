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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер готов приютить Кушиташвили, лишь бы боксера не отправили в СИЗО

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тренер боксера Георгия Кушиташвили предложил свою квартиру для отбывания домашнего ареста по делу о хранении наркотиков и применении насилия к росгвардейцу, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Мой подзащитный — неоднократный призер различных соревнований, никогда не привлекается. Я не вижу смысла в избрании такой строгой меры как заключение под стражу. Его тренер Смирнов Сергей Юрьевич готов предоставить свою квартиру для проживания в случае избрания домашнего ареста», — заявил адвокат Александр Дегтерев.

Он приобщил характеристику члена сборной России, копии его дипломов и наград.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны в Москве за нападение на сотрудника Росгвардии, при досмотре у Кушиташвили, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином весом 0,61 грамма. Боксер применение силы отрицает и утверждает, что наркотики никогда не употреблял. Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Кушиташвили — чемпион России в полутяжелом весе, участник чемпионата мира-2019.

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