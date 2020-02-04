Тедди Атлас разоблачил «Канело» и его коварный план против Головкина

Источник: AP 2020

По его мнению, команда «Канело» выждала подходящего момента для встречи с Головкиным. Их первый поединок состоялся в сентябре 2017 года, когда казахстанцу было 35 лет, а мексиканцу на шесть лет меньше. Тот бой закончился спорной ничьей, а год спустя Альварес победил минимальным решением судей. Тем самым GGG потерпел первое поражение и лишился всех титулов.

«Альварес ждал, чтобы подраться с Головкиным. Он не сразился с ним тогда, когда все хотели этого. Он подождал несколько лет, чтобы Головкин стал немного старше. Он увидел, что его тень начала немного изменяться, из Геннадия начал сыпаться песок. Они ждали, когда придет правильное время. Этот бой был тяжелым, но на тот момент они были в лучшей позиции, чтобы управлять этим поединком», — заявил Атлас.

Ожидается, что третий поединок между Головкиным и «Канело» состоится в сентябре 2020 года.

Возвращение GGG, по разным данным, ожидается в марте-апреле. Наиболее вероятным соперником называют поляка Камила Шеремету (21−0, 5 КО).