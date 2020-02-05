Казахстанский боксер с семью нокаутами объявил дату и место следующего боя
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов (10−0, 7 КО) определился с датой следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов (10−0, 7 КО) определился с датой следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Возвращение казахстанца на ринг намечено на 15 апреля в Тихуане (Мексика). Его соперник пока неизвестен.
Свой последний поединок Хусаинов провел 5 июля в Алматы, когда в третьем раунде нанес досрочное поражение Гарнику Харутюняну (3−2, 2 КО) из Армении.
Напомним, что в декабре прошлого года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, под эгидой которой провел большую часть карьеры. Теперь он тренируется в США.