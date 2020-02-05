Казахстанский боксер с семью нокаутами объявил дату и место следующего боя

Возвращение казахстанца на ринг намечено на 15 апреля в Тихуане (Мексика). Его соперник пока неизвестен.

Свой последний поединок Хусаинов провел 5 июля в Алматы, когда в третьем раунде нанес досрочное поражение Гарнику Харутюняну (3−2, 2 КО) из Армении.