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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер с семью нокаутами объявил дату и место следующего боя

Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов (10−0, 7 КО) определился с датой следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Возвращение казахстанца на ринг намечено на 15 апреля в Тихуане (Мексика). Его соперник пока неизвестен.

Свой последний поединок Хусаинов провел 5 июля в Алматы, когда в третьем раунде нанес досрочное поражение Гарнику Харутюняну (3−2, 2 КО) из Армении.

Напомним, что в декабре прошлого года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, под эгидой которой провел большую часть карьеры. Теперь он тренируется в США.

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