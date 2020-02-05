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17:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Он один из особенных парней». Леффлер раскрыл уникальность Головкина и сравнил его c легендой

Американский промоутер Том Леффлер высказался о дальнейшей карьере чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Он считает, что сила удара GGG позволяет ему драться столько, сколько захочет.

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Источник: Vesti.kz

«Я думаю, у Геннадия гораздо больше нокаутов. Некоторые критикуют его за последний бой с Деревянченко. Я думаю, что Деревянченко провел потрясающую ночь в последнем бою, и он действительно был голоден. Он действительно хотел победить, но Геннадий сбил его с ног и выиграл однозначно единогласным решением. Я думаю, что у Геннадия еще много боев. Он может драться столько, сколько захочет. Он один из тех особенных парней с большим ударом, вроде Джорджа Формана или Джорджа Формана в 44.

Я не думаю, что Геннадий будет драться до тех пор, пока ему не исполнится 44 года. Но я говорю о том, что когда у вас такой сильный удар, вы можете действительно долго уничтожать. Становясь старше, с такой силой, как у Геннадия, вы можете нейтрализовать многих, — сказал Леффлер в интервью UTHW Unedited.

Напомним, место и время проведения следующего боя Головкина пока остаются под вопросом. Наиболее вероятным называется апрель и арена Wintrust в Чикаго (США).

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