«Он один из особенных парней». Леффлер раскрыл уникальность Головкина и сравнил его c легендой

Источник: Vesti.kz

«Я думаю, у Геннадия гораздо больше нокаутов. Некоторые критикуют его за последний бой с Деревянченко. Я думаю, что Деревянченко провел потрясающую ночь в последнем бою, и он действительно был голоден. Он действительно хотел победить, но Геннадий сбил его с ног и выиграл однозначно единогласным решением. Я думаю, что у Геннадия еще много боев. Он может драться столько, сколько захочет. Он один из тех особенных парней с большим ударом, вроде Джорджа Формана или Джорджа Формана в 44.

Я не думаю, что Геннадий будет драться до тех пор, пока ему не исполнится 44 года. Но я говорю о том, что когда у вас такой сильный удар, вы можете действительно долго уничтожать. Становясь старше, с такой силой, как у Геннадия, вы можете нейтрализовать многих, — сказал Леффлер в интервью UTHW Unedited.