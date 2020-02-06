Жанибек Алимханулы объявил о дате следующего боя

«Даст Бог, следующий бой будет в марте! Подготовка продолжается. Казахский стиль», — написал Жанибек на своей страничке в Facebook, проиллюстрировав пост коротким видеофрагментом своей тренировки.

Напомним, свой предыдущий бой Жанибек Алимханулы провел 9 ноября минувшего года во Фресно (Калифорния, США). В тот вечер он выиграл нокаутом у канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил принадлежащие ему титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.