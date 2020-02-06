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11:49 (мск), источник: Prosports.kz

Жанибек Алимханулы объявил о дате следующего боя

Не знающий поражений на профессиональном ринге казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) может провести свой следующий поединок уже в скором времени, сообщает Prosports.kz.

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Источник: AP 2020

«Даст Бог, следующий бой будет в марте! Подготовка продолжается. Казахский стиль», — написал Жанибек на своей страничке в Facebook, проиллюстрировав пост коротким видеофрагментом своей тренировки.

Напомним, свой предыдущий бой Жанибек Алимханулы провел 9 ноября минувшего года во Фресно (Калифорния, США). В тот вечер он выиграл нокаутом у канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил принадлежащие ему титулы WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

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