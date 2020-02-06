Шаг до финала. Сколько медалей гарантировали боксеры сборной Казахстана на турнире Венгрии

В Венгрию тренерский штаб отправил молодых боксеров из национальной сборной, но они не только обеспечили себе место на пьедестале, а еще прошли сильнейших боксеров из Франции, Испании и Италии.
До 52 килограммов
Махмуд Сабырхан — Мартин Молина Сальвадор (Испания) — 5:0;.
До 57 килограммов
Айдос Арапов — Джанлуко Руссо (Италия) — 5:0;.
До 69 килограммов
Талгат Шайкен — Джанлуиджи Маланга (Италия) — 4:1;.
До 81 килограмма
Нурбек Оралбай — Расул Алиев (Россия) — 4:1;.
До 91 килограмма
Айбек Оралбай — Энмануэль Рейес (Испания) — 4:1;.
Свыше 91 килограмма
Дамир Тойбай — Александар Мраович (Австрия) — 5:0.
Добавим, что ранее из борьбы в турнире выбыли два казахстанца — Санатали Тольтаев и Ермахан Жакпеков. Турнир в Венгрии финиширует 7—8 февраля. Что касается основного состава национальной сборной, то он продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в марте в Иордании.