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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес помирился с Де Ла Хойей?

Промоутер Оскар Де Ла Хойя по-прежнему отрицает наличие проблем со своей главной суперзвездой мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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По словам главы Golden Boy, «их рабочие отношения с Канело» прекрасные и вскоре он лично отправится к бойцу, чтобы обсудить имена возможных оппонентов — Альварес возвращается в ринг 2 мая в преддверии мексиканского национального праздника «Синко де Майо».

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Тем не менее, по словам инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), Де Ла Хойя просто делает хорошую мину при плохой игре: «На самом деле “Канело” до сих пор не разговаривает с Оскаром. Они общаются исключительно через адвокатов. И даже больше: источники утверждают, что никаких запланированных встреч между Де Ла Хойей и Альваресом нет. Мексиканец лично решит, с кем ему провести следующий бой».

Ранее возможным оппонентом Альвареса называли «обычного» чемпиона WBA в среднем весе японца Риоту Мурату — якобы схватка должна была состояться в Токио (Япония). По слухам, переговоры велись, но договориться стороны не сумели. Сопромоутер Мураты Боб Арум (Top Rank) также подтверждает, что японец точно не станет следующим соперником мексиканца.

Самыми вероятными оппонентами для Альвареса остаются британские чемпионы второго среднего веса Билли Джо Сондерс (WBO) и Каллум Смит (WBA (Super). «Канело» является действующим чемпионом в среднем весе (WBC Franchise/WBA Super) и во втором среднем (WBA Regular), а от титула WBO в полутяжелой категории он отказался.

О конфликте между Альваресом и Де Ла Хойей стало известно в начале августа. Его причиной назывались разногласия по поводу трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО): боксер отказался от нее, хотя Golden Boy гарантировал этот бой стриминговому сервису DAZN. Также Альварес публично выразил недовольство лишением титула IBF, возложив вину за это на компанию.

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