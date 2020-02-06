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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперники для казахстанцев. Названы все участники полуфиналов турнира в Венгрии

Определились соперники сборной Казахстана по полуфинальным боям на международном мемориале Иштвана Бочкая в Дебрецене. Боксеры выступят в шести весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz.

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Тренерский штаб сборной Казахстана отправил в Венгрию ближайший резерв национальной команды — вторых-третьих номеров в каждой из весовых категорий. Досрочно борьбу завершили Санатали Тольтаев (до 63 килограммов) и Ермахан Жакпеков (до 75).

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Состав полуфинальных пар турнира

До 52 килограммов
Махмуд Сабырхан — Фредерико Эмилио Серра (Италия)
Лалита Прасад Полипали (Индия) — Дмитрий Двали (Россия);.

До 57 килограммов
Айдос Арапов — Самуэль Кистохарри (Франция)
Роланд Галос (Венгрия) — Сашин (Индия);.

До 69 килограммов
Талгат Шайкен — Ярослав Самофалов (бронзовый призер чемпионата Украины-2019)
Вахид Амбли (Франция) и Райан Яхиа Берроку (Франция);.

До 81 килограмма
Нурбек Оралбай — Газимагомед Жалидов (чемпион Испании-2019)
Байрам Малкан (Турция) — Джордж Скотти (Англия);.

До 91 килограмма
Айбек Оралбай — Флорентин Уилфред (Франция)
Адам Гамори (Венгрия) — Гаурав Чаухан (Индия);.

Свыше 91 килограмма
Дамир Тойбай — Марко Милун (чемпион Хорватии-2016−2019)
Дрисси Аюб Драдфа (Испания) — Мурад Алиев (Франция).

Напомним, международный турнир в Дебрецене завершится завтра, 7 февраля. Некоторые казахстанские участники венгерского состязания присоединятся к основному составу сборной, который продолжает подготовку к олимпийской квалификации в Иордании. Квоты в Аммане будут разыграны с 3 по 11 марта.

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