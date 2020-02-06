Соперники для казахстанцев. Названы все участники полуфиналов турнира в Венгрии

Тренерский штаб сборной Казахстана отправил в Венгрию ближайший резерв национальной команды — вторых-третьих номеров в каждой из весовых категорий. Досрочно борьбу завершили Санатали Тольтаев (до 63 килограммов) и Ермахан Жакпеков (до 75).

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Напомним, международный турнир в Дебрецене завершится завтра, 7 февраля. Некоторые казахстанские участники венгерского состязания присоединятся к основному составу сборной, который продолжает подготовку к олимпийской квалификации в Иордании. Квоты в Аммане будут разыграны с 3 по 11 марта.