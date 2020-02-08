Казахстанские боксеры завоевали три «золота» на турнире в Венгрии

Источник: РИА "Новости"

По их итогам команда Казахстана выиграла три золотые медали. В категории до 52 килограммов Сабырхан Махмуд победил Лалитха Прасада Полипалли (Индия). Айбек Оралбай праздновал победу в весовой категории до 91 килограмма, оказавшись сильнее в финале Гауравы Чауханы (Индия). У женщин Римма Волосенко взяла верх над россиянкой Екатериной Дынник (до 64 килограммов).

В свою очередь на вторую ступень пьедестала поднялся Талгат Шайкен. В финале весовой категории до 69 килограммов он уступил французу Вахиду Хамбли.

Ранее бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма) и Марина Вольнова (до 69 килограммов).

Таким образом, на счету Казахстана восемь наград.