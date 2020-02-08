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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские боксеры завоевали три «золота» на турнире в Венгрии

В Дебрецене (Венгрия) состоялись финальные поединки международного мемориала Иштвана Бочкая с участием казахстанских боксеров, сообщает Olympic.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По их итогам команда Казахстана выиграла три золотые медали. В категории до 52 килограммов Сабырхан Махмуд победил Лалитха Прасада Полипалли (Индия). Айбек Оралбай праздновал победу в весовой категории до 91 килограмма, оказавшись сильнее в финале Гауравы Чауханы (Индия). У женщин Римма Волосенко взяла верх над россиянкой Екатериной Дынник (до 64 килограммов).

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В свою очередь на вторую ступень пьедестала поднялся Талгат Шайкен. В финале весовой категории до 69 килограммов он уступил французу Вахиду Хамбли.

Ранее бронзовые медали завоевали Айдос Арапов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81 килограмма), Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма) и Марина Вольнова (до 69 килограммов).

Таким образом, на счету Казахстана восемь наград.

Напомним, в мужской сетке Казахстан представляет ближайший резерв сборной страны — вторые-третьи номера. Основной же состав продолжает подготовку к отбору на Олимпиаду-2020: региональная квалификация пройдет в марте в Иордании.

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