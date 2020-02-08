Деревянченко рассказал о первых заработках в США и списке желаемых соперников

«Первые гонорары в США? Смешные гонорары. 4500, 6500 долларов. Но я ждал свой шанс и понимал, что это лишь первый бой. На первых порах были свои какие-то сбережения. Потом начал разговаривать со своим промоутером, чтобы давали более стоящие бои. В будущем предполагал, что встречусь с соперником уровня Головкина. Даже написал имена когда-то соперников, с которыми хотел встретиться: Головкин, Джейкобс, Альварес, Чарло. Со всеми», — приводит слова украинца Sportarena.com со ссылкой на YouTube-канал Физ Культура.