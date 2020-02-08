Текущие события
Хоккей. Европа
14:30
Финляндия
Чехия
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Падерборн
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Валенсия
Хоккей. Европа
18:15
Швеция
Россия
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
23
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Гранада
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
20
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
9Джокович выиграл Australian Open
12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко рассказал о первых заработках в США и списке желаемых соперников

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) рассказал, что за первые бои в США получал смешные деньги. Но при этом предполагал, что в будущем встретится с серьезным соперником.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Первые гонорары в США? Смешные гонорары. 4500, 6500 долларов. Но я ждал свой шанс и понимал, что это лишь первый бой. На первых порах были свои какие-то сбережения. Потом начал разговаривать со своим промоутером, чтобы давали более стоящие бои. В будущем предполагал, что встречусь с соперником уровня Головкина. Даже написал имена когда-то соперников, с которыми хотел встретиться: Головкин, Джейкобс, Альварес, Чарло. Со всеми», — приводит слова украинца Sportarena.com со ссылкой на YouTube-канал Физ Культура.

Отметим, что в октябре Деревянченко единогласным решением судей проиграл Головкину.

После поражения украинец заявил, что хотел бы провести реванш с казахстанцем. Также он назвал в числе желаемых соперников Сауля Альвареса и Джермалла Чарло.

Читайте также
Клуб Исламхана подписал рекордсмена сборной Венгрии
Валиева выиграла ЧР и превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
А. Емельяненко: За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа»
Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире
«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в НХЛ, Панарин отдал голевой пас
Чемпион мира по футболу назвал «Барселону» «клубом клоунов»
Раскол в «Челси»: Лэмпард просит нового вратаря
«Химки» ярче красной звезды: обзор матча с «Црвеной Звездой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь