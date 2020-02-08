WBO назначила бой между чемпионами мира в трех и четырех весах

Сейчас Иока владеет поясом чемпиона мира в первом легчайшем весе, а Танака отказался от титула в наилегчайшей категории и поднялся в следующий дивизион.

Правила WBO разрешают чемпиону в случае его подъема в весах стать обязательным претендентом на титул. После запроса Танаки организация назначила поединок — у сторон есть 20 дней на переговоры.