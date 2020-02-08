WBO назначила бой между чемпионами мира в трех и четырех весах
Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между японцами Кадзуто Иокой (25−2, 14 КО) и Косеи Танакой (15−0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между японцами Кадзуто Иокой (25−2, 14 КО) и Косеи Танакой (15−0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Сейчас Иока владеет поясом чемпиона мира в первом легчайшем весе, а Танака отказался от титула в наилегчайшей категории и поднялся в следующий дивизион.
Правила WBO разрешают чемпиону в случае его подъема в весах стать обязательным претендентом на титул. После запроса Танаки организация назначила поединок — у сторон есть 20 дней на переговоры.
За карьеру 30-летний Иока становился чемпионом мира в четырех весах, а Танака выигрывал титул в трех категориях.