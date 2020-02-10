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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан или США? Озвучено место проведения боя Головкина за титул чемпиона мира

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) проведет бой со своим обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) не в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В конце января сотрудничающий с GGG промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сообщил, что ведет переговоры о том, чтобы сделать бой Головкин — Шеремета в Казахстане. RingPolska со ссылкой на слова главы Matchroom Boxing утверждает, что переговоры завершились неудачей.

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Теперь практически нет сомнений в том, что следующий бой Головкин проведет в США.

С большой долей вероятности поединок Головкин — Шеремета состоится 11 апреля на Wintrust Arena в Чикаго (США), где проживает большая польская диаспора.

Головкин завоевал вакантные титулы в октябре 2019 года на культовой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

В рамках этого же шоу Шеремета дебютировал в США — во втором раунде поляк удосрочил Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) из Мексики и стал претендентом на титул IBF.

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