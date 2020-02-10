Казахстан или США? Озвучено место проведения боя Головкина за титул чемпиона мира

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

В конце января сотрудничающий с GGG промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сообщил, что ведет переговоры о том, чтобы сделать бой Головкин — Шеремета в Казахстане. RingPolska со ссылкой на слова главы Matchroom Boxing утверждает, что переговоры завершились неудачей.

Теперь практически нет сомнений в том, что следующий бой Головкин проведет в США.

С большой долей вероятности поединок Головкин — Шеремета состоится 11 апреля на Wintrust Arena в Чикаго (США), где проживает большая польская диаспора.

Головкин завоевал вакантные титулы в октябре 2019 года на культовой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).