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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации в истории бокса

Бастер Дуглас — первый, кто победил Майка Тайсона.

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Среди десятков неожиданностей в боксе, случающихся каждый год, есть единицы, про которые говорят спустся десятки лет. Главный апсет произошел ровно 30 лет назад — 11 февраля 1990 года. В тот день в Токио Джеймас Бастер Дуглас нокаутировал Майка Тайсона — человека, который не оставлял никому вообще никаких шансов: 37−0, 33 нокаута. Дуглас тогда шокировал мир, но его судьба сложилась далеко не так красиво и победно, как нокаут, в который он отправил Железного Майка.

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Человек-проблема

К любой неожиданной и значимой истории есть предпосылки, будь то мега-сенсация в спорте или что-то экстраординарное в другой сфере жизни. Как известно, катастрофы не происходят просто так, к ним ведет цепочка роковых событий. Секунды до катастрофы под названием «первое поражение Тайсона» отсчитывали уже тысячи раз, но чуть реже рассказывали о том, что было после. Как сложилась судьба главного спойлера в мировом боксе.

В том, что Дуглас выступил именно в роли спойлера, сомнений нет. Ярче всего это подтверждают даже не коэффициенты (1.01 на 42), и не общемировое отношение к Бастеру как к очередной жертве Железного Майка, а то, как к этому бою относился Дон Кинг — промоутер обоих боксеров на тот момент.

Он еще до поединка торговался с представителями Эвандера Холифилда о бое с Тайсоном.

Эвандер с рекордом 23−0 (19 нокаутов) тогда уже перешел в тяжелый вес, а в крузервейте побывал абсолютным чемпионом мира. Его бой с Тайсоном должен был состояться через несколько месяцев после поединка Майка с Дугласом и стать самым большим событием в мировом боксе не только 1990 года, а вообще всей той эпохи. Но Бастер спутал все карты. И хлебнул за это сполна.

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— Я успел только порадоваться победе на ринге. Дальше начался кошмар, — сказал Дуглас в интервью «СЭ» в 2014 году. — С Кингом потом судиться пришлось. Обычно-то новый чемпион отправляется отдыхать, отходить от боя, наслаждаться победой, готовиться к новому сопернику. У меня ничего подобного не было. Бой с Тайсоном все никак не заканчивался. Более полугода продолжалась эта комедия. Всю мечту испоганили этим дерьмом. Вернулись в Коламбус — и пошли на встречу с адвокатами, е-мое! Чертов Дон и его истерики. Это страшно бесило, но еще и больно было тоже. Ты же мой промоутер тоже, Дон! Хоть бы поздравил, что ли. Подошел бы, как человек, сказал бы: «Молодец! Давай теперь реванш устроим». Мы бы без проблем согласились.

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После боя Кинг подал протест во все боксерские ассоциации (WBA, WBC и IBF) на решение рефери не фиксировать нокаут в восьмом раунде. Тогда Майк отправил Бастера в нокдаун правым апперкотом, и судья, по мнению Кинга, слишком долго считал до десяти. Момент, надо сказать, действительно был спорный, но не настолько, чтобы отменять результат боя.

Результат оставили в силе, но из-за такого унизительного отношения к себе Бастер принципиально отказался давать немедленный реванш Тайсону, на что Кинг имел законные права. Дуглас был согласен на реванш только если бы Кинг заплатил ему столько же, сколько предлагали промоутеры Холифилда. А те предложили 24 миллиона долларов — в 18 раз больше, чем Дуглас получил за бой с Тайсоном. Суд Бастер проиграл, пришлось откупаться. И осенью 1990-го он вышел на бой с Холифилдом. Бой тоже проиграл — нокаутом в третьем раунде. На этом история Дугласа, как боксера мировой величины, закончилась, едва начавшись.

Мама, кома и что такое мотивация

После поражения от Холифилда жизнь Бастера стала похожа на кошмар. Проблемы начались еще за три недели до боя с Тайсоном, когда умерла мать Бастера. Вот как он сам описывал «СЭ» свое состояние в тот момент:

— Я тогда еще подумал: «Наверное, я действительно на правильном пути, если что-то так хочет меня остановить». И захотелось победить еще больше. Смерть мамы сделала меня только сильнее. Я не мог позволить себе развалиться и потерять концентрацию. И не мог позволить себе проводить ее плохо. Я никогда не хотел разочаровать маму! О-о, это была женщина — пистолет.

После победы еще на ринге у Бастера спросили, как ему удалось победить, когда никто не давал вам ни единого шанса? На что чемпион ответил: «Это ради мамы». И расплакался.

Бастер начал пить до поединка с Холифилдом, а после него стал делать это постоянно. Он завязал с боксом, каждый день напивался коньяком до ужасного состояния и потолстел до 180 килограммов.

Смерть матери, ссора с отцом, отношение людей как к выскочке-однодневке и болезнь жены (к счастью, она выздоровела) — все это стало слишком тяжелым грузом для Бастера. Он находился на волосок от смерти.

— После Холифилда я сорвался потому что был взбешен, — рассказывал он. — До крайности просто. Все надоело, все в гробу видел, полная депрессия. Потому и разжирел — на все наплевать уже было. Была бы мать жива, смогла бы меня остановить, утешить, встряхнуть как-то. А так напивался регулярно до совершенно унизительного состояния. Я тогда жил во Флориде, а домой приезжал на лето. Здесь-то все и произошло, в 1996-м. Добрался до дома на рогах, заснул — проснулся через трое суток. Врачей вызвала жена. Те сначала долго соображали, что со мной делать: заниматься мной или уже не стоит.

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 — Что это было?

— Диабетическая кома. Диабет у меня был всегда, но пока я держал себя в форме, мог еще как-то держать это под контролем. А как разжирел и пил, не просыхая… В кому я впал уже в больнице. Был на волосок от смерти. Доктора чесали головы, я был в полной ж… Просто поднять меня с места, когда я был без сознания, было огромной проблемой.

— Что было дальше?

— Проснулся в больнице и решил: «Ну все, наверное, уже и хватит. Пора сворачиваться нахрен, пока не сдох». Началась жизнь на уколах. Стал постепенно приводить себя в порядок, делать упражнения. Я очень хотел снова боксировать. Бокс был для меня символом нормальной жизни. Ко мне специально приехал друг, чтобы помогать мне тренироваться. Провел один бой, потом еще несколько.

Но триумфальным возвращение все-таки не получилось. В 1998 году Бастер нокаутом проиграл Лу Саварезе в бою за титул WBA International и окончательно утратил мотивацию. Перед тем как уйти с профессионального ринга он нокаутировал Андре Кроудера — человека с рекордом 8−49−4. Вполне возможно, такого соперника он бы победил и в 59 лет.

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Сейчас Дуглас живет в родном Коламбусе (штат Огайо), занимается бизнесом, воспитывает детей, иногда дает интервью. У него все хорошо. Пусть победа над Тайсоном — единственное, чем он запомнился как боксер, но это единственное — дай бог каждому. Первым победить самого устрашающего и одного из самых доминирующих тяжеловесов в истории и стать абсолютным чемпионом мира — наследие, которым можно гордиться. И многие ведь забывают, что до боя с Тайсоном Бастер был третьим номером рейтинга тяжеловесов (27−4−1) после самого Майка и Холифилда. Так что он получил этот шанс заслуженно.

Пример Дугласа лишний раз доказывает, как многое решает мотивация. Насколько большая часть успеха находится в голове. Победить ради матери. Сверхмотивация против самоуверенности — идеальная почва для успеха. Если верить в себя, то шанс есть, даже если всем кажется, что его нет.

Бастер Дуглас

Страна: США.
Возраст: 59 лет.
Весовая категория: свыше 90,7 кг.
Победы: 38 (25 КО).
Поражения: 6 (5 КО).
Ничьи: 1.
Карьера: 1981 — 1990, 1996 — 1999.

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