Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации в истории бокса
Бастер Дуглас — первый, кто победил Майка Тайсона.
Бастер Дуглас — первый, кто победил Майка Тайсона.
Среди десятков неожиданностей в боксе, случающихся каждый год, есть единицы, про которые говорят спустся десятки лет. Главный апсет произошел ровно 30 лет назад — 11 февраля 1990 года. В тот день в Токио Джеймас Бастер Дуглас нокаутировал Майка Тайсона — человека, который не оставлял никому вообще никаких шансов: 37−0, 33 нокаута. Дуглас тогда шокировал мир, но его судьба сложилась далеко не так красиво и победно, как нокаут, в который он отправил Железного Майка.
К любой неожиданной и значимой истории есть предпосылки, будь то
Он еще до поединка торговался с представителями Эвандера Холифилда о бое с Тайсоном.
Эвандер с рекордом 23−0 (19 нокаутов) тогда уже перешел в тяжелый вес, а в крузервейте побывал абсолютным чемпионом мира. Его бой с Тайсоном должен был состояться через несколько месяцев после поединка Майка с Дугласом и стать самым большим событием в мировом боксе не только 1990 года, а вообще всей той эпохи. Но Бастер спутал все карты. И хлебнул за это сполна.
— Я успел только порадоваться победе на ринге. Дальше начался кошмар, — сказал Дуглас в интервью «СЭ» в 2014 году. — С Кингом потом судиться пришлось.
После боя Кинг подал протест во все боксерские ассоциации (WBA, WBC и IBF) на решение рефери не фиксировать нокаут в восьмом раунде. Тогда Майк отправил Бастера в нокдаун правым апперкотом, и судья, по мнению Кинга, слишком долго считал до десяти. Момент, надо сказать, действительно был спорный, но не настолько, чтобы отменять результат боя.
Результат оставили в силе, но
После поражения от Холифилда жизнь Бастера стала похожа на кошмар. Проблемы начались еще за три недели до боя с Тайсоном, когда умерла мать Бастера. Вот как он сам описывал «СЭ» свое состояние в тот момент:
— Я тогда еще подумал: «Наверное, я действительно на правильном пути, если
После победы еще на ринге у Бастера спросили, как ему удалось победить, когда никто не давал вам ни единого шанса? На что чемпион ответил: «Это ради мамы». И расплакался.
Смерть матери, ссора с отцом, отношение людей как к
— После Холифилда я сорвался потому что был взбешен, — рассказывал он. — До крайности просто. Все надоело, все в гробу видел, полная депрессия. Потому и разжирел — на все наплевать уже было. Была бы мать жива, смогла бы меня остановить, утешить, встряхнуть
— Что это было?
— Диабетическая кома. Диабет у меня был всегда, но пока я держал себя в форме, мог еще
— Что было дальше?
— Проснулся в больнице и решил: «Ну все, наверное, уже и хватит. Пора сворачиваться нахрен, пока не сдох». Началась жизнь на уколах. Стал постепенно приводить себя в порядок, делать упражнения. Я очень хотел снова боксировать. Бокс был для меня символом нормальной жизни. Ко мне специально приехал друг, чтобы помогать мне тренироваться. Провел один бой, потом еще несколько.
Но триумфальным возвращение
Сейчас Дуглас живет в родном Коламбусе (штат Огайо), занимается бизнесом, воспитывает детей, иногда дает интервью. У него все хорошо. Пусть победа над Тайсоном — единственное, чем он запомнился как боксер, но это единственное — дай бог каждому. Первым победить самого устрашающего и одного из самых доминирующих тяжеловесов в истории и стать абсолютным чемпионом мира — наследие, которым можно гордиться. И многие ведь забывают, что до боя с Тайсоном Бастер был третьим номером рейтинга тяжеловесов (27−4−1) после самого Майка и Холифилда. Так что он получил этот шанс заслуженно.
Пример Дугласа лишний раз доказывает, как многое решает мотивация. Насколько большая часть успеха находится в голове. Победить ради матери. Сверхмотивация против самоуверенности — идеальная почва для успеха. Если верить в себя, то шанс есть, даже если всем кажется, что его нет.
Бастер Дуглас
Страна: США.
Возраст: 59 лет.
Весовая категория: свыше 90,7 кг.
Победы: 38 (25 КО).
Поражения: 6 (5 КО).
Ничьи: 1.
Карьера: 1981 — 1990, 1996 — 1999.