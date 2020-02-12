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12 февраля, источник: Vesti.kz

В команде «Канело» объявили дату третьего боя с Головкиным

Эдди Рейносо, тренер действующего чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), заявил о том, что они открыты к третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По его словам, трилогия возможна в этом сентябре. Предыдущие их два поединка также состоялись в сентябре: в 2017 году первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже минимально победил «Канело». Тем самым Головкин потерпел первое поражение и лишился всех титулов.

А до этого мексиканец проведет бой в рамках второго среднего веса, где он владеет титулом «регулярного» чемпиона WBA. Также Альварес является чемпионом WBA (Super) WBC (Franchise) в среднем дивизионе.

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«В мае “Канело” проведет поединок в 168 фунтах против чемпиона мира. Но нам нужно провести еще несколько встреч с Golden Boy и DAZN, чтобы обсудить дальнейшие планы для “Канело”. Мы приветствуем третий бой с Головкиным. Почему бы и нет? GGG — чемпион в среднем весе, он великолепный боец. Мы готовы, но на майскую дату “Канело” сразится с кем-то другим, а вот в сентябре — все возможно. Головкин может подняться в весе или остаться в 160 фунтах, но мы с ним сразимся», — сказал Рейносо.

При этом тренер «Канело» заметил, что в последнем своем бою против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) Головкин показался ему подуставшим. Рейносо связал это с простудой, с которой казахстанец вышел на ринг, подчеркнув, что «GGG гарантированно выдает прекрасные бои и всегда подходит к ним подготовленным».

Напомним, в октябре в Нью-Йорке (США) Головкин победил Деревянченко решением судей, отправив того в нокдаун в первом раунде, и завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Возвращение казахстанца ожидается в апреле-мае, где ему предстоит защита одного из поясов.

«Канело» же в ноябре покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе. Однако месяц спустя мексиканец оставил этот пояс вакантным.

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