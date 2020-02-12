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12 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж встретится с соперником с 16 нокаутами в первом бою в 2020 году

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (12−0, 11 КО), владеющий титулом International Boxing Organization Inter-Continental, выйдет на ринг 22 февраля в Германии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 31-летнего супертяжеловеса по восьмираундовому бою станет оппонент из Аргентины — 33-летний Маркос Антонио Аумада (21−8, 16 КО). Для обоих бойцов противостояние станет первым в 2020 году.

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Профессиональная карьера южноамериканца стартовала в сентябре 2011 года, и начинал он ее как полутяжеловес. В последние годы Аумада боксировал в первом тяжелом весе, где владел региональным поясом от WBC. Поединок в Германии станет для аргентинца третьим выездным боем — выступал он еще в России и ЮАР.

Что касается Кособуцкого, то в профессионалах первый бой он провел в сентябре 2017 года, а в ноябре прошлого года выиграл пояс от IBO. В 2019 году Жан провел четыре поединка и во всех одержал досрочные победы.

Добавим, что Жан Кособуцкий выступал на рингах четырех стран (Беларуси, России, Германии и Украины) и практически все свои поединки выиграл досрочно. За два с половиной года казахстанец провел 12 победных боев.

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