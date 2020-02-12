Алимханулы проведет бой в Канаде в андеркарте у Бетербиева

Как сообщил в своем твиттере журналист ESPN Стив Ким, Алимханулы, владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, примет участие в вечере бокса 28 марта в Квебеке, где в главном бою чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).