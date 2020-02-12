Алимханулы проведет бой в Канаде в андеркарте у Бетербиева
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) проведет дебютный бой в Канаде, передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) проведет дебютный бой в Канаде, передают Vesti.kz.
Как сообщил в своем твиттере журналист ESPN Стив Ким, Алимханулы, владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, примет участие в вечере бокса 28 марта в Квебеке, где в главном бою чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).
Напомним, свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы.