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12 февраля, источник: Vesti.kz

Алимханулы проведет бой в Канаде в андеркарте у Бетербиева

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) проведет дебютный бой в Канаде, передают Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Как сообщил в своем твиттере журналист ESPN Стив Ким, Алимханулы, владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, примет участие в вечере бокса 28 марта в Квебеке, где в главном бою чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) проведет защиту против китайца Мэна Фаньлуна (16−0, 10 КО).

Напомним, свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы.

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