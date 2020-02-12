Боксер Пакьяо подписал контракт с компанией, представляющей интересы Макгрегора

«Рады объявить, что Мэнни Пакьяо подписал с нами контракт о представительстве. Пакьяо является одним из величайших бойцов всех времен, и мы с нетерпением ждем начала работы с остальной частью команды в Маниле, чтобы он смог максимально реализовать свою карьеру», — говорится в сообщении.

Всего в активе 41-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, после чего был избран в Сенат Филиппин, однако спустя полгода Пакьяо вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив.