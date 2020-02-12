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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалёв поднимется в первый тяжёлый вес

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв поднимется в первый тяжёлый вес.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщил тренер спортсмена Бадди Макгирт.

«Он поднимется в первый тяжёлый вес. Мы вернёмся к тренировкам примерно через месяц. Думаю, он может одержать победу над этими парнями и с весом 82 кг. Он будет лёгким, и это хорошо», — цитирует Макгирта BoxingNews24.

Напомним, ранее сообщалось, что Ковалёв может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy 25 апреля в США.

В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В послужном списке россиянина 34 победы (в том числе 29 нокаутом) в профессиональном боксе, четыре поражения и одна ничья.

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