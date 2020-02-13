Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Йокерит
03
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Спартак
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
Б
23
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.02
Колорадо Эвеланш
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
14.02
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
30
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
53
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Эдди Хирн проговорился о следующем бое Головкина

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что свой следующий бой чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) проведет с обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

При этом промоутер назвал и возможные сроки проведения поединка, и место дислокации. Хирн проболтался, рассказывая о возвращении своего другого подопечного британца Лоуренса Околи (14−0, 10 KO).

Читайте также
В команде «Канело» объявили дату третьего боя с Головкиным

Последний должен оспорить с поляком Кшиштофом Гловацки (31−2, 19 KO) вакантный титул WBO в первом тяжелом весе. Оба боксера уже дали свое согласие на поединок, но в итоге вынуждены ждать, пока их промоутеры утрясут все детали сделки.

«Мы хотим разместить этот бой в карде следующего поединка Геннадия Головкина, если шоу все же пройдет в Чикаго, — сказал Хирн. — Сейчас все похоже на то, что этот вечер бокса состоится в апреле. Лондон, Чикаго, Нью-Йорк — где-нибудь в таком месте».

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.

Читайте также
Сборная Армении по футболу рассталась с главным тренером перед матчем с Казахстаном
Биатлонисты сборной Норвегии выиграли смешанную эстафету на ЧМ
Анфиса Резцова отреагировала на грубые слова Фуркада
Агент Кокорина подтвердил переход нападающего в «Сочи»
Легионер ЦСКА рассказал о «самом большом потрясении» в России
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону (фото)
В НХЛ подрались игроки, чей вес превышает 100 килограммов
Гвардиола: Если не обыграем «Реал» в ЛЧ, то меня могут уволить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь