Эдди Хирн проговорился о следующем бое Головкина

При этом промоутер назвал и возможные сроки проведения поединка, и место дислокации. Хирн проболтался, рассказывая о возвращении своего другого подопечного британца Лоуренса Околи (14−0, 10 KO).
Последний должен оспорить с поляком Кшиштофом Гловацки (31−2, 19 KO) вакантный титул WBO в первом тяжелом весе. Оба боксера уже дали свое согласие на поединок, но в итоге вынуждены ждать, пока их промоутеры утрясут все детали сделки.
«Мы хотим разместить этот бой в карде следующего поединка Геннадия Головкина, если шоу все же пройдет в Чикаго, — сказал Хирн. — Сейчас все похоже на то, что этот вечер бокса состоится в апреле. Лондон, Чикаго, Нью-Йорк — где-нибудь в таком месте».
Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.
В андеркарте того же вечера выступил Шеремета. Поляк во втором раунде нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса и стал претендентом на титул IBF.