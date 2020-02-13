Претендент на титул Головкина раскрыл место проведения боя

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«Сегодня я посетил посольство США в Варшаве, чтобы получить рабочую визу, потому что бой с Головкиным, скорее всего, состоится именно в Штатах», — написал Шеремета на своей странице в Facebook.

Ранее наиболее вероятным местом проведения поединка назывался Чикаго (штат Иллинойс, США), где проживает большая польская диаспора. Однако промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Головкиным, сообщил о том, что бой может пройти в Казахстане.

Сам поединок Головкин — Шеремета ожидается 11 апреля.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.