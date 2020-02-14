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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победа или смех. Что ждет Сергея Ковалева в тяжах?

Крашер переходит в вес, где его ждут люди вдвое крупнее Канело.

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Источник: AFP 2020

Сергей Ковалев

  • Страна: Россия.
  • Возраст: 36 лет.
  • Весовая категория: до 79,3 кг.
  • Победы: 34 (29 нокаутом).
  • Поражения: 4 (3).
  • Ничьи: 1.

Сергей Ковалев — пример того, как за короткий срок можно разрушить репутацию. Не полностью, но очень основательно. Скандалы с женщинами, в которые он попадал в последние год-полтора, затем эпопея с боем против Сауля Альвареса и злостные сообщения фанатам. Все это ударило по отношению к Сергею, но не изменило главного: боксером он остается сильным. И сейчас Ковалев, судя по всему, переходит в первый тяжелый вес. Тут есть о чем поговорить.

О переходе Ковалева в крузервейт (до 90,7 кг) сообщил его тренер Бадди МакГирт.

— Ковалев перейдет в первый тяжелый вес, — цитирует тренера Boxing Junkie. — Начнем тренировки примерно через месяц. Сергей хорошо себя чувствует с весом порядка 185 фунтов (84 килограмма), но больше набирать не будет. Он способен с весом в 180 фунтов победить всех этих парней. Будет легким, но это нормально. На мой взгляд, Ковалев будет лучше выглядеть в первом тяжелом весе.

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Макгирт сказал важную вещь: Ковалев не собирается набирать больше 84 килограммов. С таким весом он будет выходить на ринг, при том, что придется боксировать с ребятами, чей боевой вес — под 100 килограммов. Ситуация небанальная. Это вообще безопасно для здоровья? Как минимум, не очень.

Удар у тяжей будь здоров, с такой мощью Сергей еще никогда не сталкивался на профессиональном ринге. На тренировках — наверняка, и не раз, но не в боях. Ковалев падал в боях с Элейдером Альваресом и Канело (природный средневес). У тяжей тоннаж ударов принципиальной другой. Как отреагируют голова и корпус Крашера на попадания, например, Юниера Дортикоса, у которого в 25 боях 22 победы нокаутом?

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Ковалев проиграл Альваресу

В этом смысле решение перейти в крузервейт выглядит очень спорно, но у этой медали есть другая сторона.

При всем скепсисе в отношении Ковалева, есть причины надеяться, что у него в тяжелом весе может получиться. Даже если он в боях будет весить 80 кг, а его соперники — 100.

Во-первых, он сам бьет не слабее, чем большинство крузеров. Если он не будет бояться бить, как с Канело, то его правый боковой и правый прямой — все еще страшнейшее оружие.

Во-вторых, Ковалев при хорошей подготовке может быть намного быстрее оппонентов. В полутяжах есть очень скоростные и ловкие ребята, но Сергей и там уступал разве что Уорду во втором бою и Канело. В крузерах таких быстрых и хитрых боксеров нет. Там Ковалев может опережать в скорости вообще всех. Усик-то уже в супертяжи поднялся.

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Еще один аргумент за первый тяжелый вес — наследие. Как ни относись к нынешнему Ковалеву — успехи на фоне остальных российских боксеров у него грандиозные. Он на протяжении четырех лет был чемпионом мира в полутяжелом весе, причем два года — доминирующим, по трем версиям. Абсолютным не стал только из-за трусости Адониса Стивенсона. После поражения от Уорда он вернул титул в бою с Вячеславом Шабранским, а после поражения от Элейдера Альвареса вернул титул в реванше с ним же. То есть он трехкратный чемпион в полутяжах. Больше в этом весе ему с точки зрения наследия делать нечего.

А вот мировой титул в крузервейте — если ему как-то удастся его заполучить — сделает его выдающимся человеком не только для российского бокса. Великие боксеры поднимались в категориях и становились чемпионами везде. Ковалев может поставить себя в один ряд с ними. Это отличная мотивация. 37 лет — не возраст для тяжа, если он мотивирован и хорошо тренируется. К тому же по росту (183 см) Сергей вполне подходит для крузервейта. Денис Лебедев был чемпионом со 180 см.

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Да и чемпионский пояс не выглядит чем-то нереальным. Сейчас в крузерах Сергею разве что от Дортикоса и Бриедиса лучше держаться подальше, а с остальными можно разбираться. Например, чемпион по версии WBC — Илунга Макабу. Сложный парень, но вполне по зубам хорошо готовому Сергею. В WBA все три чемпиона — находка для хорошего претендента: Алексей Егоров, Бейбут Шуменов и некто Арсен Гуламирян. Пояс WBO — вообще вакантный: договаривайся на бой с Кшиштофом Гловацки и дерзай.

Ковалев ввязывается в рискованную драку, но риск выглядит оправданным. Все зависит от того, насколько сам Сергей будет мотивирован и насколько ему позволит здоровье показать свой лучший бокс. Если позволит — все будет хорошо.

Михаил Потапов

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