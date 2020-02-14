Победа или смех. Что ждет Сергея Ковалева в тяжах?
Крашер переходит в вес, где его ждут люди вдвое крупнее Канело.
Крашер переходит в вес, где его ждут люди вдвое крупнее Канело.
Сергей Ковалев — пример того, как за короткий срок можно разрушить репутацию. Не полностью, но очень основательно. Скандалы с женщинами, в которые он попадал в последние
О переходе Ковалева в крузервейт (до 90,7 кг) сообщил его тренер Бадди МакГирт.
— Ковалев перейдет в первый тяжелый вес, — цитирует тренера Boxing Junkie. — Начнем тренировки примерно через месяц. Сергей хорошо себя чувствует с весом порядка 185 фунтов (84 килограмма), но больше набирать не будет. Он способен с весом в 180 фунтов победить всех этих парней. Будет легким, но это нормально. На мой взгляд, Ковалев будет лучше выглядеть в первом тяжелом весе.
Макгирт сказал важную вещь: Ковалев не собирается набирать больше 84 килограммов. С таким весом он будет выходить на ринг, при том, что придется боксировать с ребятами, чей боевой вес — под 100 килограммов. Ситуация небанальная. Это вообще безопасно для здоровья? Как минимум, не очень.
Удар у тяжей будь здоров, с такой мощью Сергей еще никогда не сталкивался на профессиональном ринге. На тренировках — наверняка, и не раз, но не в боях. Ковалев падал в боях с Элейдером Альваресом и Канело (природный средневес). У тяжей тоннаж ударов принципиальной другой. Как отреагируют голова и корпус Крашера на попадания, например, Юниера Дортикоса, у которого в 25 боях 22 победы нокаутом?
В этом смысле решение перейти в крузервейт выглядит очень спорно, но у этой медали есть другая сторона.
Еще один аргумент за первый тяжелый вес — наследие. Как ни относись к нынешнему Ковалеву — успехи на фоне остальных российских боксеров у него грандиозные. Он на протяжении четырех лет был чемпионом мира в полутяжелом весе, причем два года — доминирующим, по трем версиям. Абсолютным не стал только
А вот мировой титул в крузервейте — если ему
Да и чемпионский пояс не выглядит
Ковалев ввязывается в рискованную драку, но риск выглядит оправданным. Все зависит от того, насколько сам Сергей будет мотивирован и насколько ему позволит здоровье показать свой лучший бокс. Если позволит — все будет хорошо.
Михаил Потапов