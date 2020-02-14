«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана проведет бой с экс-соперником Чарло и двух чемпионов мира

Головкин, Елеусинов и другие. Как выглядит рейтинг лучших казахстанских боксеров на начало 2020 года

Лозано за свою карьеру профессионального боксера выходил на ринг против экс-соперника казахстанца Геннадия Головкина Ванеса Мартиросяна (США), чемпионов мира Лиама Смита (Великобритания) и Патрика Тейшейры (Бразилия), а также действующего обладателя титула WBC Джермелла Чарло (США).