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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана проведет бой с экс-соперником Чарло и двух чемпионов мира

«Молодежный» чемпион мира по версии WBC и обладатель регионального титула WBC Asia в первом среднем весе казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО) узнал своего следующего соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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22-летний казахстанец станет участником вечера бокса в Монреале (Канада), который состоится 12 марта.

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Его соперником будет 32-летний мексиканский боксер Марио Альберто Лозано (33−10, 24 КО).

Лозано за свою карьеру профессионального боксера выходил на ринг против экс-соперника казахстанца Геннадия Головкина Ванеса Мартиросяна (США), чемпионов мира Лиама Смита (Великобритания) и Патрика Тейшейры (Бразилия), а также действующего обладателя титула WBC Джермелла Чарло (США).

Добавим, свой последний бой Ахмедов провел в декабре 2019 года также в Монреале, когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).

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