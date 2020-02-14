«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана проведет бой с экс-соперником Чарло и двух чемпионов мира

22-летний казахстанец станет участником вечера бокса в Монреале (Канада), который состоится 12 марта.
Его соперником будет 32-летний мексиканский боксер Марио Альберто Лозано (33−10, 24 КО).
Лозано за свою карьеру профессионального боксера выходил на ринг против экс-соперника казахстанца Геннадия Головкина Ванеса Мартиросяна (США), чемпионов мира Лиама Смита (Великобритания) и Патрика Тейшейры (Бразилия), а также действующего обладателя титула WBC Джермелла Чарло (США).
Добавим, свой последний бой Ахмедов провел в декабре 2019 года также в Монреале, когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО).