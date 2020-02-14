Прокурор: В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

Источник: Спорт РИА Новости

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — заявила прокурор во время заседания.

В суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.

Кушиташвили задержали 2 февраля в Москве за нападение на сотрудника Росгвардии, которому, по версии следствия, боксер нанес перелом костей носа со смещением. Затем в отделе полиции у него изъяли кокаин массой 0,61 грамма. Он был арестован и исключен из сборной России, лишившись возможности выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Вместе с Кушиташвили был задержан его друг Овик Оганнисян, который проходит по делу свидетелем.