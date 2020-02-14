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13:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прокурор: В анализах боксера Кушиташвили обнаружен кокаин

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экспертиза обнаружила кокаин в анализах чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца, заявила прокурор во втором военном окружном суде.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — заявила прокурор во время заседания.

В суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.

Кушиташвили задержали 2 февраля в Москве за нападение на сотрудника Росгвардии, которому, по версии следствия, боксер нанес перелом костей носа со смещением. Затем в отделе полиции у него изъяли кокаин массой 0,61 грамма. Он был арестован и исключен из сборной России, лишившись возможности выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Вместе с Кушиташвили был задержан его друг Овик Оганнисян, который проходит по делу свидетелем.

Тренер Кушиташвили Сергей Смирнов ранее заявил РИА Новости, что произошло «какое-то недоразумение» и, по словам самого Георгия, «он никого не бил». Потерпевший сотрудник Росгвардии, по его словам, «здоровый, двухметровый парень», а «каких-то видимых повреждений на лице у него не видно».

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