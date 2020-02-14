Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

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«Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России», — сказал Кремлев.

Он отметил, что федерация будет просить суд об изменении меры пресечения для спортсмена. «Мы будем ходатайствовать [в суде], чтобы его отдали нам на перевоспитание. Будем с ним работать. Там [в заключении] он ничему не научится. Мы не бросим его, будем помогать [финансово] и ему самому, и матери», — сказал Кремлев.

В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.

Боксеры Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.