Команда «Канело» нашла небитого чемпиона для следующего боя

Источник: Reuters

По сведениям источников, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс и чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит отклонили предложение промоутеров из Golden Boy по поединку с 29-летним мексиканцем.

В этих условиях представители Сауля намерены предложить поединок чемпиону мира по версии IBF во втором среднем весе, небитому Калебу Планту, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Boxingnews24.