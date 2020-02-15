Команда «Канело» нашла небитого чемпиона для следующего боя
В команде чемпиона мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса продолжают поиск соперника на бой 2 мая.
В команде чемпиона мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса продолжают поиск соперника на бой 2 мая.
По сведениям источников, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс и чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит отклонили предложение промоутеров из Golden Boy по поединку с 29-летним мексиканцем.
В этих условиях представители Сауля намерены предложить поединок чемпиону мира по версии IBF во втором среднем весе, небитому Калебу Планту, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Boxingnews24.
27-летний американец стал чемпионом мира в январе 2019 года, когда победил Хосе Ускатеги. Позже он провел успешную защиту титула в поединке с Майком Ли. В эти выходные он будет защищать пояс от посягательств Винсента Файгенбутца.