«GGG хочет драться в Казахстане». Промоутер Головкина рассказал о последних новостях по следующему бою
Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтверждает, что чемпион мира по версии IBF легендарный казахстанский
Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтверждает, что чемпион мира по версии IBF легендарный казахстанский
«Он хочет драться в Казахстане, — цитирует главу Matchroom Boxing vRINGe.com со ссылкой на TalkSport. — Сперва мы планировали сделать этот бой в апреле, но сейчас пришлось немного сдвинуть событие по срокам. В любом случае, решение окончательно не принято. У нас остается вариант сделать бой с Шереметой в США. Это бокс. Здесь все может произойти».
Хирн помнит, что приоритет казахстанца — третий бой с суперзвездой из Мексики Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО): «Канело» сейчас ищет оппонента. Если бы они сказали нам: «Давайте проведем бой в мае», то мы бы вполне могли договориться. Но ведь этого не произошло. Думаю, третий бой они предварительно запланировали на сентябрь. Поэтому предполагаю, что сперва Геннадий проведет бой с обязательным претендентом в Казахстане, а с «Канело» встретится в сентябре.
Отметим, что Альварес и Головкин встречались дважды в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года бой завершился вничью, ровно через год минимальную победу праздновал мексиканец.