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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

«GGG хочет драться в Казахстане». Промоутер Головкина рассказал о последних новостях по следующему бою

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) подтверждает, что чемпион мира по версии IBF легендарный казахстанский панчер-средневес (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) мечтает провести бой со своим обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) на родине.

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Источник: Reuters

«Он хочет драться в Казахстане, — цитирует главу Matchroom Boxing vRINGe.com со ссылкой на TalkSport. — Сперва мы планировали сделать этот бой в апреле, но сейчас пришлось немного сдвинуть событие по срокам. В любом случае, решение окончательно не принято. У нас остается вариант сделать бой с Шереметой в США. Это бокс. Здесь все может произойти».

Хирн помнит, что приоритет казахстанца — третий бой с суперзвездой из Мексики Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО): «Канело» сейчас ищет оппонента. Если бы они сказали нам: «Давайте проведем бой в мае», то мы бы вполне могли договориться. Но ведь этого не произошло. Думаю, третий бой они предварительно запланировали на сентябрь. Поэтому предполагаю, что сперва Геннадий проведет бой с обязательным претендентом в Казахстане, а с «Канело» встретится в сентябре.

Отметим, что Альварес и Головкин встречались дважды в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года бой завершился вничью, ровно через год минимальную победу праздновал мексиканец.

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