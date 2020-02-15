«GGG хочет драться в Казахстане». Промоутер Головкина рассказал о последних новостях по следующему бою

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«Он хочет драться в Казахстане, — цитирует главу Matchroom Boxing vRINGe.com со ссылкой на TalkSport. — Сперва мы планировали сделать этот бой в апреле, но сейчас пришлось немного сдвинуть событие по срокам. В любом случае, решение окончательно не принято. У нас остается вариант сделать бой с Шереметой в США. Это бокс. Здесь все может произойти».

Хирн помнит, что приоритет казахстанца — третий бой с суперзвездой из Мексики Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО): «Канело» сейчас ищет оппонента. Если бы они сказали нам: «Давайте проведем бой в мае», то мы бы вполне могли договориться. Но ведь этого не произошло. Думаю, третий бой они предварительно запланировали на сентябрь. Поэтому предполагаю, что сперва Геннадий проведет бой с обязательным претендентом в Казахстане, а с «Канело» встретится в сентябре.