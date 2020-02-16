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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Названы новые сроки боя Головкина с Шереметой

Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг, вероятнее всего, состоится в мае, передает Boxingnews24.

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Источник: Reuters

Первоначально сообщалось, что бой GGG с официальным претендентом на титул Международной боксерской федерации поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) состоится в конце февраля, затем назывались март и дата 11 апреля, теперь же отмечается, что поединок будет перенесен на май.

Напомним, свой предыдущий бой Головкин провел в октябре 2019 года, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Ранее появилась информация, что следующий бой GGG может провести в Казахстане.

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