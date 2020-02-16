Названы новые сроки боя Головкина с Шереметой

Первоначально сообщалось, что бой GGG с официальным претендентом на титул Международной боксерской федерации поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) состоится в конце февраля, затем назывались март и дата 11 апреля, теперь же отмечается, что поединок будет перенесен на май.