Названы новые сроки боя Головкина с Шереметой
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг, вероятнее всего, состоится в мае, передает Boxingnews24.
Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) на ринг, вероятнее всего, состоится в мае, передает Boxingnews24.
Первоначально сообщалось, что бой GGG с официальным претендентом на титул Международной боксерской федерации поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) состоится в конце февраля, затем назывались март и дата 11 апреля, теперь же отмечается, что поединок будет перенесен на май.
Напомним, свой предыдущий бой Головкин провел в октябре 2019 года, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО). Ранее появилась информация, что следующий бой GGG может провести в Казахстане.