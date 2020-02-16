Небитый казахстанец нокаутировал в Мексике местного боксера
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его возвращение на ринг состоялось в Тихуане (Мексика). Соперником казахстанца стал местный боксер Мауро Лорето, имеющий за плечами 32 боя и десять поражений.
Хусаинов нокаутировал мексиканца в пятом раунде. Для него эта победа стала 11-й в профи и восьмой досрочной.
Напомним, что в декабре прошлого года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, под эгидой которой провел большую часть карьеры. Теперь он тренируется в США.