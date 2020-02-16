Небитый казахстанец нокаутировал в Мексике местного боксера

Его возвращение на ринг состоялось в Тихуане (Мексика). Соперником казахстанца стал местный боксер Мауро Лорето, имеющий за плечами 32 боя и десять поражений.

Хусаинов нокаутировал мексиканца в пятом раунде. Для него эта победа стала 11-й в профи и восьмой досрочной.

Напомним, что в декабре прошлого года Хусаинов расторг контракт с промоутерской компанией Eye of Tiger Management, под эгидой которой провел большую часть карьеры. Теперь он тренируется в США.