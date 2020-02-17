Шанс для Головкина? Два чемпиона мира отказались от боя с «Канело» в мае

«Никто не хочет драться с «Канело». Все его боятся. Предложения получили и Смит, и Сондерс. И что вы думаете? Оба ищут отговорки. Но это их решение. У меня еще четыре варианта в списке. Все просто, если вы откажетесь, то рискуете остаться с носом.
«Канело» в любом случае проведет следующий бой в мае. Время летит. У Сондерса и Смита осталось совсем немного времени. Если до воскресенья они не дадут добро… Ну, максимум, подожду до понедельника. А затем перехожу к следующим именам в списке, — заявил Де Ла Хойя.
«Каллум Смит хороший боксер, у него был отличный шанс победить Канело, но он отказался. Он идиот. Он бы заработал в три-четыре раза больше, чем он когда-либо получал, и он отказался. Желаю ему удачи, надеюсь, он сможет заработать такие деньги где-нибудь еще. Но Каллум Смит, самый опасный боксер второго среднего веса, говорящий о желании драться с лучшими, и он отказался. Что не так с этими боксерами? Где желание оставить наследие? Остался только бизнес.
В сегодняшней ситуации я не могу называть имен, потому что они сразу начинают добавлять нули справа к тем суммам, что хотят получить. Я не хочу называть никаких имен, но мы готовы работать со всеми. Мы просто продолжим движение вниз по списку. Но это глупый шаг с их стороны отказаться от боя с «Канело», самой большой звездой бокса, и от самого большого гонорара в карьере, — добавил промоутер.
Со своей стороны промоутер Эдди Хирн (Mathroom Boxing), представляющий интересы Смита и Сондерса, подтвердил отказ от предложения Golden Boy, но подчеркнул, что его клиенты по-прежнему хочет боя с «Канело», но только на подходящих условиях.
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В двух предыдущих боях оппоненты Альвареса получили за бой больше 12 миллионов долларов США. Предположительно Сондерс и Смит хотят примерно такой же гонорар.
«К сожалению для Golden Boy есть установленный рыночный уровень. Каллум и Билли не просят даже вровень с этим уровнем. Я не знаю, кого предпочтет «Канело». Но я точно знаю, что и Каллум и Билли Джо хотят боя с ним. Кто его получит? Вероятно тот, кто согласится на меньшие деньги.
К сожалению ситуация такова, что «Канело» принимает решения. Это не означает, что мы не планируем ничего другого, потому что мы не можем просто сидеть и ждать Канело, а потом через пару недель услышать плохие новости для одного из них или даже для обоих. Если ни один из них не получит бой с «Канело», им нужно провести объединительный поединок, резюмировал Хирн.
Альварес обладает титулами чемпиона мира в двух дивизионах: WBC (Franchise) WBA (Super) в среднем и WBA (Regular) во втором среднем весе. В средней категории выступает и главный антагонист мексиканца — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), которому принадлежат пояса IBF и IBO. По последним данным, что возвращение GGG может состояться в мае.