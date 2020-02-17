Флойд Мейвезер: Люблю Леброна, но лучший спортсмен десятилетия — это я

— Люблю Леброна Джеймса, но лучший спортсмен десятилетия — это я, — цитирует BoxingScene Мейвезера. — Я выступаю с 1996 года и ни разу не получил награду лучшему спортсмену десятилетия. Я — в топе списка Forbes и являюсь собственным начальником. За мной нет никаких крупных спонсоров или компаний стоимостью в миллиарды долларов. Они платят и продвигают своих людей, обеспечивая им признание, которого те желают. Давайте по-честному, я — лучший спортсмен десятилетия, даже последних двух.