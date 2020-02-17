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15:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Флойд Мейвезер: Люблю Леброна, но лучший спортсмен десятилетия — это я

Американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал попадание баскетболиста Леброна Джеймса? на первое место в рейтинге лучших спортсменов-мужчин по итогам минувшего десятилетия по версии Associated Press.

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Источник: AP 2020

— Люблю Леброна Джеймса, но лучший спортсмен десятилетия — это я, — цитирует BoxingScene Мейвезера. — Я выступаю с 1996 года и ни разу не получил награду лучшему спортсмену десятилетия. Я — в топе списка Forbes и являюсь собственным начальником. За мной нет никаких крупных спонсоров или компаний стоимостью в миллиарды долларов. Они платят и продвигают своих людей, обеспечивая им признание, которого те желают. Давайте по-честному, я — лучший спортсмен десятилетия, даже последних двух.

42-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. Леброн Джеймс — трехкратный чемпион НБА (2 титула с «Майами» и 1 в составе «Кливленда»).

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