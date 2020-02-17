Чемпион Азии и призер ЧМ-2019 по боксу из Казахстана перешел в профи

Дата дебюта Кулахмета будет объявлена позднее. Переход в профи он назвал лучшим решением для своей карьеры.

«Я очень рад присоединиться к команде MTK Global — лучшей компании мира. Я считаю, что это наилучший вариант для развития моей спортивной карьеры», — сказал Кулахмет.

«Мы рады приветствовать в нашей команде Турсынбая Кулахмета, одного из сильнейших казахстанских боксеров своего поколения. Мы надеемся, что наше сотрудничество окажется плодотворным и мы будем вместе достигать больших побед», — прокомментировал подписание Кулахмета глава MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев.