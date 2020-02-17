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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии и призер ЧМ-2019 по боксу из Казахстана перешел в профи

Чемпион Азии-2019 и бронзовый призер чемпионата мира-2019 казахстанец Турсынбай Кулахмет перешел в профессиональный бокс. Об этом объявила менеджерская компания MTK Global.

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Дата дебюта Кулахмета будет объявлена позднее. Переход в профи он назвал лучшим решением для своей карьеры.

«Я очень рад присоединиться к команде MTK Global — лучшей компании мира. Я считаю, что это наилучший вариант для развития моей спортивной карьеры», — сказал Кулахмет.

«Мы рады приветствовать в нашей команде Турсынбая Кулахмета, одного из сильнейших казахстанских боксеров своего поколения. Мы надеемся, что наше сотрудничество окажется плодотворным и мы будем вместе достигать больших побед», — прокомментировал подписание Кулахмета глава MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев.

26-летний Кулахмет трижды становился чемпионом Казахстана. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов, а на ЧА и ЧМ в 2019 году поехал из-за травмы Абильхана Аманкула, который в 2017 году дошел до финала ЧМ.

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