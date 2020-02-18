Стал известен соперник «Канело» на бой в мае

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Им станет чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО). Об этом заявил ирландский боксер Гэри «Спайк» О’Салливан (30−4, 21 КО). По его словам, он выступит в андеркарте их вечера бокса.

«“Канело” подерется с Сондерсом. Мне должны были сделать бой за титул по версии WBO против Патрика Тейшейры, но ему сперва необходимо провести обязательную защиту титула. Мне сказали, что я подерусь за звание интернационального чемпиона. И я, и Тейшейра на контракте у Golden Boy. Так что если мы оба одержим победы, то позже встретимся в ринге. Думаю, уже в сентябре подерусь за титул», — добавил О’Салливан.

При этом ранее и Сондерс, и его соотечественник Каллум Смит (27−0, 19 КО), чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, отклонили предложение от команды Альвареса. Так же поступил обладатель титула по версии IBF в этой же категории американец Калеб Плант (20−0, 12 КО).