Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера

Источник: AP 2020

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

«Когда я побью Уайлдера, я закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только можно выиграть: от второстепенного до крупного. Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории — после Мохаммеда Али.