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15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри намекнул, что закончит карьеру, если победит действующего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

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Источник: AP 2020

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

«Когда я побью Уайлдера, я закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только можно выиграть: от второстепенного до крупного. Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории — после Мохаммеда Али.

Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу? — приводятся слова Фьюри в «твиттере» ESPN MMA.

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