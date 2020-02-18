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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко и Кадыров показали видео перед боксерским поединком

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видеоролик с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадырова, рассказав, что собирается с ним побоксировать.

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Источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко-младший проводит в Грозном подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова, который пройдет в рамках турнира ACA 107.

«Конечно, идем боксировать, мы же чемпионы. Я и Александр, мы — чемпионы. Но мы должны еще определиться, кто из нас двоих чемпион. Об этом вы не узнаете», — сказал Кадыров в видеоролике.

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Емельяненко неоднократно был замечен в нетрезвом виде и привлекался по закону. В последний раз россиянин попал в неприятную ситуацию в январе, когда отсидел семь суток в изоляторе временного содержания Анапы за мелкое хулиганство. Приехав в Чечню, боец заключил пари с главой клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя. В противном случае он должен будет отдать свой автомобиль.

Как Емельяненко выпивал в сборной России
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